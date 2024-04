Stop a mortaio gigante Liguria a Parigi 'per motivi sicurezza'

"A seguito delle interlocuzioni con le autorità francesi in merito al livello di massima allerta per la sicurezza a Parigi in occasione dei giochi olimpici" la Regione Liguria comunica di aver cancellato la tappa della campagna di promozione della Liguria #PestoMasterpieceofLiguria nella capitale francese, prevista nel mese di maggio. Si tratta del mortaio gonfiabile gigante per fare il pesto che dopo aver navigato sul Tamigi e sui Navigli avrebbe dovuto attraversare anche la Senna ma "considerata la situazione internazionale la Regione Liguria ha deciso di cancellare la tappa di Parigi, che verrà riprogrammata in base all'evolversi della situazione".





