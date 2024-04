Prefetto Genova in visita ufficiale alla questura

Il Prefetto di Genova Cinzia Torraco, si è recata in visita ufficiale questa mattina presso la Questura del capoluogo, dove è stata accolta dal Questore Silvia Burdese, dagli altri dirigenti e funzionari e dal personale della Polizia di Stato.

Il Prefetto, che ha avuto modo di visionare gli uffici e le strutture operative presenti, ha ribadito" l'importanza della sinergia tra tutte le Forze di Polizia sul territorio e le istituzioni a vario titolo competenti, strumento principale per elevare sempre più gli standard di sicurezza e vivibilità urbana a beneficio della cittadinanza". Il Prefetto Torraco ha espresso un caloroso apprezzamento per l'impegno quotidiano di tutti gli operatori della Polizia di Stato "nella consapevolezza che la fiducia dei cittadini nelle Forze dell'Ordine renderà sempre più saldo e forte il concetto del sistema sicurezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA