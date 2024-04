Calcio: Samp; Pirlo, 'col Como il risultato peserà tantissimo'

È la prima di quattro finali per la Sampdoria che vuole restare agganciata al treno playoff. La sfida di domani col Como al Ferraris sarà un match importantissimo, anche se non decisivo come spiega il tecnico Andrea Pirlo. Una partita da dentro o fuori? "Non direi, però il risultato peserà sicuramente tanto. - commenta Pirlo - Abbiamo di fronte quattro partite e ce la giocheremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".

La gara di domani non è decisiva ma è importante per entrambe le formazioni. "Nel rush finale di campionato i punti ora pesano tanto, ed è fondamentale fare risultato per arrivare dove vogliamo, spiega l'allenatore blucerchiato che deve ancora rinunciare al bomber De Luca ma ritrova al top Esposito e Pedrola che potrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Sicuro di partire titolare è senza dubbio Borini che avrà il compito di trascinare l'attacco blucerchiato. Mentre sulla trequarti spazio sicuramente a Verre. La Samp ha in testa l'obiettivo da raggiungere e non vuole mollare di un millimetro: "Ce li dobbiamo meritare, non te li regala nessuno. Se ci andremo è perché lo avremmo meritato, in caso contrario sarà per colpa nostra e vorrà dire che avremo sbagliato qualcosa. Ma sono convinto che abbiamo tutte le possibilità per entrare nei playoff, abbiamo avuto questo desiderio dall'inizio della stagione. Abbiamo avuto tanti problemi durante l'anno, ma siamo rimasti sempre concentrati e sul pezzo, perché l'obiettivo era talmente importante da non farcelo togliere dalla testa. Adesso siamo pronti per questa volata finale e ci presentiamo molto agguerriti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA