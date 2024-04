Rapinarono donna sul treno minacciandola col coltello, arrestati

Sono stati arrestati i due rapinatori che nella tarda serata dello scorso 8 marzo hanno minacciato con un coltello una passeggera del treno della linea Ventimiglia-Savona per poi rapinarla del suo portafogli contenente due carte bancomat e circa 1.500 euro in contanti. I due, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai militari della sezione operativa di Albenga.

Subito dopo il fatto, i due rapinatori erano scesi dal treno dileguandosi a piedi tra le vie di Loano facendo perdere le proprie tracce. La vittima però è riuscita a fornire una minuziosa descrizione dei due autori del reato, determinante per indirizzare le indagini. Le successive informazioni acquisite e la visione delle immagini di decine di telecamere della videosorveglianza cittadina, hanno permesso di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e individuare i due presunti autori della rapina, un ragazzo di 23enne e una donna di 41 anni, italiani, disoccupati e pregiudicati. L'indagine, coordinata dalla Procura di Savona, ha consentito l'individuazione e l'identificazione dei due indagati, risultati essere non solo gli autori della rapina sul treno ma anche gli autori di altri due diversi furti ai danni di altrettanti supermercati di Albenga e di un'altra tentata rapina ai danni di un negozio d'abbigliamento di Ceriale. Attualmente l'uomo è detenuto nella casa circondariale di Imperia e la donna nella casa circondariale di Genova "Ponte Decimo", in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Savona.



