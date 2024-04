Villa Zanelli, 800 visitatori nei primi tre week end

Sono 821 le persone, savonesi, appassionati e turisti, che hanno visitato la ristrutturata Villa Zanelli di Savona nei primi tre fine settimana di apertura. Dieci le visite guidate previste tra sabato e domenica, tutte sold out di presenze. L'iniziativa è portata avanti da Regione Liguria, tramite Arte Genova, e mira a soddisfare la grande richiesta di pubblico avuta con i tre open day di marzo.

"I numeri di questi primi weekend di riapertura testimoniano il grande interesse verso Villa Zanelli e verso la straordinaria opera di ristrutturazione che abbiamo fatto -ha detto l'assessore regionale all'Edilizia Scajola - Abbiamo ridato vita a uno dei più alti esempi di stile liberty in Italia credendo, fin dall'inizio, in un ambizioso progetto di recupero finanziato con 6,6 milioni di euro. Proseguiremo con questa iniziativa nella massima collaborazione con il Comune di Savona".

La villa sarà aperta anche sabato 27, dalle 10 alle 18, e domenica 28 aprile dalle 10 alle 13. È possibile prenotarsi sul sito kalata.it, mentre per richiedere informazioni è stata attivata la mail villazanelli@kalata.it Le visite guidate hanno la durata complessiva di un'ora e sono gratuite.



