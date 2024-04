Leggere il Tempo, riflessioni sul libro nell'arte a Genova

Una riflessione sull'immagine del libro nell'arte, la smaterializzazione del linguaggio e le sue cancellature, approfondendo il legame fra arte e libri a partire dagli anni Sessanta a oggi. Tutto questo è la mostra 'Leggere il tempo. Libri nell'Arte. XXI secolo' (dal 24 aprile al 30 giugno) ospitata a Palazzo Nicolosio Lomellino di Genova e curata da Laura Garbarino su progetto di Agnese Marengo e Maurizio Romanengo. Il libro fa parte della storia di tutti. Il fascino di quest'oggetto è stato e continua a essere illimitato, ancora più forte nel momento in cui il libro, per sua natura, sfugge alla sua funzione canonica e diventa opera d'arte, strumento di protesta, sogno, tempo. 'Leggere il tempo' è un inno al libro, c'è chi lo dipinge sui tagli, Vedovamazzei, creando una copia e occupando l'opposto, e chi dipinge copertine di un'enciclopedia essenziale come Luca Bertolo. Libri come pietre miliari affogati in un monolite di marmo di Francesco Arena. Ritagli di tempo, quelli di Serena Vestrucci e di Sabrina Mezzaqui, equilibri incerti quelli di Giuseppe Mirigliano, libri scavati, paesaggi lunari come l'opera di Gianni Caravaggio e libro irriverente quello di Enrico Bafico; libri turbine di Stefano Arienti, parole illuminate da un faro, paesaggio onirico di Mario Airò.

Libri che fioriscono come le Ceneri di Gramsci di Elisabetta Benassi o intagli 3D nel video a quattro mani di Marzia Migliora ed Elisa Sighicelli, riedizioni futuristiche di serigrafie settecentesche nell'opera di Salvatore Arancio. Libri tagliati quelli dell'Ulysse di Dora Garcìa e ancora libri cuciti (Maria Lai), bruciati nel tempo di un attimo (Jannis Kounellis), e ancora libri museo di Giulio Paolini, astratti di linee e colori di Grazia Varisco, illeggibili di Bruno Munari; libro violenti di guerra, perdita, denuncia quello di Fabio Mauri, di Andrea Mastrovito e di Dennis Oppenheim.

La mostra, organizzata dall'associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova, si colloca fra gli appuntamenti di Genova Capitale Italiana del Libro e fa parte della rete di eventi legati alla mostra Libri nell'arte. Dal Medioevo all'età contemporanea.





