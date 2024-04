25 aprile: Guido Levi, caso Scurati qualcosa simile alla censura

Il caso Scurati "è stato qualcosa di simile alla censura". Lo sostiene il professore Guido Levi, oratore ufficiale della seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria per il 79mo anniversario dalla Liberazione, rispondendo a una domanda dei cronisti a margine della cerimonia organizzata nell'aula consiliare intitolata a Sandro Pertini.

"Queste polemiche spiacciono perché la mia idea e quella degli Istituti della Resistenza, di chi studia queste cose, - commenta il professore di Storia delle Relazioni Internazionali all'Università degli Studi di Genova e direttore della rivista 'Storia e memoria' dell'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea - è che in qualche modo la festa della Liberazione deve diventare una festa di tutti e quindi le polemiche giocano al contrario, quindi spero sempre che anno dopo anno le polemiche diminuiscano, ma purtroppo sono in costante aumento".



