Farinetti, "io sono per il turismo di massa"

"Ci sono molti 'fighetti' radical chic che vogliono le città piene di gente ma non troppa: io sono totalmente per il turismo di massa". A dirlo, rispondendo a una domanda sull'overtourism a margine di un incontro con gli studenti genovesi nell'ambito di Orientamenti, Oscar Farinetti.

"Avete la fortuna di essere una delle regioni più belle d'Italia e del mondo, non è merito vostro, è pura fortuna perché ci siete nati - ha detto - e quindi dovete farvi perdonare questa fortuna pazzesca, accogliendo le persone del mondo, trattandole bene. E non trovate la scusa che mancano le infrastrutture, qua non manca niente: quello che manca è la nostra voglia di fare".



