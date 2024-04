Anziana truffata da finto carabiniere, un arresto

Gli investigatori della squadra mobile di Genova hanno arrestato un uomo di 38 anni che venerdì scorso ha truffato una anziana con la tecnica del finto incidente. Gli agenti avevano intensificato i controlli dopo avere notato una escalation di casi nel quartiere di San Fruttuoso. Venerdì hanno notato un uomo che stava telefonando e camminava nervosamente avanti e indietro vicino alla stazione dei taxi. Hanno deciso di pedinarlo e lo hanno visto entrare dentro un portone da cui poi è uscito dopo venti minuti per dirigersi a un bancomat da dove prelevava mille euro. Nel frattempo gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di una truffa messa in atto da un finto carabiniere. A quel punto l'uomo è stato bloccato e i poliziotti gli hanno trovato addosso 10 mila euro in contanti, il bancomat del marito della vittima e gioielli per un valore di alcune migliaia di euro.

"Si tratta di un fenomeno dai numeri allarmanti. A Genova e provincia - sottolinea il primo dirigente della mobile Carlo Bartelli - ne vengono messe a segno una al giorno. Ma sono decine quelle tentate. Per questo è importante chiamare immediatamente il numero di emergenza appena si viene contattati. Perché mai nessun appartenente alle forze dell'ordine, nessun avvocato o nessun impiegato di banca, chiama a casa chiedendo soldi o gioielli". Le indagini vanno avanti anche perché il sospetto è che l'uomo arrestato possa essere l'autore di almeno altri quattro raggiri avvenuti nei giorni scorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA