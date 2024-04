Pareggio a reti bianche tra Spezia e Sampdoria

Pareggio senza reti tra Spezia e Sampdoria nella partita del sabato pomeriggio in serie B disputata al Picco. Giocano meglio i padroni di casa, che tengono il pallino del gioco praticamente per tutto il match, ma non riescono a concretizzare le occasioni. Le migliori le ha Kouda sui piedi, entrambe da calcio d'angolo di Salvatore Esposito, ma il giovane comasco non riesce a toccare in rete dall'area piccola.

Lo Spezia protesta vibratamente per due episodi che potevano essere decisivi. Il primo un tocco a braccio largo di Borini in area al minuto 34 che l'arbitro Di Bello non vede che il Var (Serra e Nasca) non sottolinea. A cinque dal novantesimo, Di Serio si vede annullare una rete dopo revisione video. Secondo Di Bello, che lì per lì lascia giocare, c'è un fallo nei confronti di Ghilardi. Per la Sampdoria un punto prezioso nella giornata in cui l'assenza di De Luca si è fatta sentire là davanti. Per lo Spezia un punto che fa poco in ottica salvezza nella giornata in cui nessuna delle dirette avversarie aveva vinto.



