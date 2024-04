Esperti, il climate change influisce sul turismo

"I cambiamenti climatici influiscono sul turismo? A quanto dicono i dati di una nota agenzia di viaggi online olandese nel rapporto 'Travel prediction' sembra proprio di sì. Lo studio rivela come il 51% dei viaggiatori nel mondo sceglieranno le proprie destinazioni in base al clima. Se prima era una un fenomeno consolidato soprattutto per gli abitanti delle zone fredde e gli inverni rigidi, la tendenza sarà quella opposta: cittadini che scappano da zone di residenza di caldo torrido per cercare almeno una settimana di frescura". Lo ha detto Giuseppe Giaccardi, esperto di strategia, web economy e pianificazione, nel suo intervento all'Economic Forum Giannini di Chiavari, dedicato al fondatore della Bank of America di origini liguri.

A confermare quanto i cambiamenti climatici incideranno, e incidono tuttora, sulle scelte del turismo e sui relativi sviluppi strategici, è intervenuto Paolo Grigolli, ex direttore del turismo della Val di Fassa: "In Francia stanno già ragionando su come allontanare di almeno 150 metri dalla costa le attività turistiche in vista dell'innalzamento del mare. E la Corte dei Conti, sempre in Francia, sconsiglia alle municipalità di investire su impianti sciistici al di sotto dei 1800 metri".

Parametri e scenari che il Tigullio, la Liguria, l'Italia non hanno ancora preso in considerazione e su cui occorre una profonda riflessione con dati e azioni. Azioni che l'assessore del comune di Chiavari Gianluca Ratto auspica condivise per tutto il Tigullio e per il quale l'unica via è quella della unione di comuni: "in tutto il Tigullio siamo 150mila abitanti, come un quartiere di Milano, forse meno. Eppure abbiamo dei comuni nell'entroterra con meno di 300 abitanti - ha detto Ratto - frazionamento che non aiuta la sinergia e che andrebbe superato unendo i comuni. Sono tante le sfide che ci aspettano ma che, divisi, non riusciremo ad affrontare".



