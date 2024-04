Biker precipita dalla scalinata di Monesteroli, non è grave

Un biker professionista è finito in ospedale a seguito di una caduta mentre stava facendo downhill lungo la scalinata di Monesteroli, i 1.100 scalini a picco sul mare nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Si è procurato una frattura sul gomito e altre ferite sul corpo, ma non è in pericolo di vita. L'allarme è stato lanciato da un altro biker che era con lui, immediato l'intervento dei soccorsi e il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

A raccontare l'episodio via social è lo stesso atleta che a metà delle videoriprese "sconsigliava assolutamente di venire qui a fare ciò che stiamo facendo, lo facciamo per registrare dei video di contenuti, è il nostro lavoro e lo facciamo di lavoro, ma non venite qui a girare in bici". Pochi istanti dopo la rovinosa caduta dalla scalinata senza protezioni con un dislivello di 400 metri.



