Forum Giannini, basilico proposto come aroma ufficiale Liguria

Il profumo del Basilico Genovese Dop aroma ufficiale della Regione Liguria.

La proposta è stata lanciata nel pomeriggio all'Economic Forum Giannini , a Chiavari, nel panel dedicato al tesoretto agroalimentare della Liguria. A parlarne, tra gli altri, Gianni Bottino, direttore consorzio di tutela del Basilico Genovese dop, che ha raccolto l'idea: "Invece di una musica avremo un aroma. L'iniziativa dovrà essere oggetto di un disegno di legge del Consiglio Regionale ma spero che riusciremo a portarla avanti". Se la richiesta verrà approvata la Liguria sarebbe la prima regione italiana a rivendicare un'esperienza olfattiva.

I prodotti del territorio, dunque, irrompono nella discussione al Forum Economico Giannini in corso a Chiavari fino a domani. Anche il presidente del consorzio Portofino Coast Alessandro Sauda ha sottolineato l'assenza di un grande evento dedicato all'alimentare, un 'Cibus' del Tigullio, come a Parma, che diventi un punto di riferimento dei prodotti locali. Uno di questi è la nocciola misto Chiavari, una produzione di nicchia, spesso affidata alla passione di singoli produttori che al momento non ha un potenziale per il mercato dei grandi numeri ma che ha incuriosito Guido Repetto, ad del gruppo Elah-Dufour-Novi intervenuto nel dibattito.



