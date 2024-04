Sanità, Regione Liguria lancia la nuova app 'Salute Simplex'

I servizi sanitari diventano a portata di click da oggi in Liguria con la nuova app e il portale online di 'Salute Simplex', uno strumento che racchiude 24 servizi raccolti in un unico punto di accesso. È possibile prenotare e pagare un appuntamento Cup, cercare uno studio pediatrico o cambiare il proprio medico, consultare lo stato di occupazione dei pronto soccorso o consultare le proprie ricette, ma anche disdire un appuntamento.

"La nuova app è un'ulteriore semplificazione che si inserisce in un percorso avviato fin dai tempi bui del covid con 'Prenotovaccino', passando per strumenti come 'Prenoto Salute' e 'Prenoto Prevengo': - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - oggi mettiamo a sistema tutti i servizi a disposizione dei cittadini, aggiungendo in uno strumento altre possibilità che cresceranno ulteriormente di numero nel corso del tempo. Per gli utenti sarà ancora più semplice interloquire con il mondo sanitario, perché non dovranno più approcciarsi necessariamente al Cup".

"La tecnologia e i servizi sviluppati negli ultimi anni in ambito sanitario in Liguria andavano armonizzati e coordinati consentendo un unico facile accesso al cittadino - spiega l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - la sintesi è arrivata con la piattaforma 'Salute Simplex' sviluppata da Liguria Digitale".

"I 24 servizi, tra i nuovi e quelli aggiornati con maggiori funzionalità, che oggi sono a disposizione del cittadino - interviene l'amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini - sono distribuiti su diverse piattaforme e, con Salute Simplex, vengono raccolti in un punto d'accesso unico".





