Luca Delfino torna in aula, ma slitta udienza

Rinviata l'udienza del processo che vede Luca Delfino come persona offesa perché, nel 2018, avrebbe subito violenza, minacce e intimidazioni da due compagni di cella. Delfino era stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Antonella Multari, la ex massacrata a Sanremo nel 2007. Dopo avere scontato la pena è adesso ricoverato nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza a Pra'.

L'udienza è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato, il marocchino Fahd Chebbi. L'altro concellino è già stato condannato in secondo grado a 6 anni e dieci mesi per lesioni ed estorsione aggravata. Delfino, assistito dall'avvocato Riccardo Lamonaca, aveva denunciato intimidazioni continue: i due compagni lo avrebbero costretto a comprare generi alimentari, vestiti, tabacco. Lo avrebbero anche obbligato a nominare un avvocato contro la sua volontà.



