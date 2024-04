Gilardino "fermiamo la Lazio col collettivo"

"Domani affronteremo una squadra con grandi qualità, che ha iniziato da poco un nuovo percorso.

Dovremo essere in grado di limitare le loro individualità esaltandoci attraverso il collettivo e l'equ,ilibrio". Così il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino alla vigilia del match al Ferraris con la Lazio, che dovrà affrontare senza Bani e Messias, fermati da problemi fisici, mentre Malinovskyi e Vitinha non hanno ancora recuperato.

Dunque sarà un Genoa in emergenza, ma Gilardino punta sul suo gruppo: "Alle assenze delle ultime settimane, dopo l'ultima partita si aggiungono quelle di Bani e Messias. Come ho sempre detto, chiunque sia sceso in campo ha sempre dimostrato gran disponibilità e voglia. Sarà importante vederle anche domani, di fronte al nostro popolo, che anche nelle ultime due settimane ci ha seguito con affetto e domani ci sosterrà e trascinerà con la solita passione", sottolinea il mister, consapevole del fatto che ormai la salvezza è una pratica archiviata. "Vogliamo affrontare la gara con il giusto piglio, consapevoli del percorso fatto insieme finora e per poterci togliere grandi soddisfazioni da qui al termine della stagione", aggiunge Gilardino, La vittoria all'andata all'Olimpico rappresentò un bivio significativo per la stagione rossoblù, ricorda l'allenatore: "Quella partita è stata il primo passo importante in campionato, una prova di forza e mentalità dopo un esordio difficile in cui ci eravamo confrontati per la prima volta con la categoria. Sarà importante scendere in campo con la stessa fame e determinazione, sia in fase difensiva che di finalizzazione", conclude Gilardino che punterà sul 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Gudmundsson e Retegui.



