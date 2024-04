Calcio: Spezia, D'Angelo "con Samp trasciniamo i nostri tifosi"

"È una partita di grandissima importanza per tutti noi, dobbiamo farci dare una mano dai tifosi visto che giochiamo in casa e dobbiamo aiutarli a far sì che ci spingano verso un risultato determinante". Lo ha detto Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, presentando la partita contro la Sampdoria di sabato pomeriggio. Agli aquilotti serve una vittoria per continuare a sperare nella salvezza diretta di fronte a un calendario che porterà poi al Picco altre due grandi del campionato, il Palermo e il Venezia. "La Sampdoria è una squadra forte, lo sappiamo tutti. Servirà uno Spezia forte per riuscire a vincere la partita. L'adrenalina deve venire spontaneamente, conosciamo il valore delle partite che mancano da qui alla fine". Spezia senza l'attaccante titolare Falcinelli, squalificato, ma che proverà a recuperare Di Serio, out da diverse settimane per un problema muscolare. "E' a disposizione ma manca ancora un giorno quindi diciamolo sottovoce - ha scherzato D'Angelo -. Abbiamo diverse soluzioni davanti, sto valutando anche Moro e Pio Esposito. Kouda se giocherà lo farà o a centrocampo o al fianco di un'altra punta.

Reca è a buon punto. Credo abbia anche un discreto minutaggio sabato, se ci fosse bisogno". Tornerà tra i convocati anche Wisniewski, difensore polacco che ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio durante il primo giorno del ritiro estivo. Lo Spezia punta a dargli qualche minuto entro la fine del campionato per poi riaverlo a pieno regime dalla prossima stagione.



