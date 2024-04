Progetto da rivedere, in ritardo lavori asilo Camoscio a Genova

Nel 2021 il Comune di Genova ha stanziato tre milioni di euro, dopo l'erogazione di alcuni fondi Miur, per la ristrutturazione complessiva dell'asilo Camoscio, in viale Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi. L'area interessata, a oggi, risulta ancora in stato di abbandono. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale a Genova con un'interrogazione del capogruppo del Pd Simone D'Angelo: "Nell'agosto 2021 il vicesindaco Piciocchi annunciò che entro due anni si sarebbe inaugurato il nuovo asilo con nido, scuola d'infanzia e sezione primavera, a oggi non si è mosso nulla e chiediamo quali siano le motivazioni". A rispondere all'opposizione è stato l'assessore Matteo Campora, che ha sostituito il collega di giunta: "L'asilo Camoscio è una delle tante scuole costruite negli anni passati con criteri non più attuali, oggi il progetto è in corso di revisione, la ristrutturazione si è rivelata molto complessa ed è questo che ha determinato un ritardo, ma tranquillizziamo le famiglie di Marassi, i soldi ci sono, ma i tempi si sono allungati per motivazioni di natura tecnica, il vicesindaco Piciocchi è disposto a organizzare una riunione con i tecnici per entrare nel dettaglio". "Oggi non abbiamo avuto alcuna risposta su quali siano le complessità tecniche - conclude D'Angelo - il governo Meloni punta a ridurre la denatalità promuovendo la presenza di attivisti Pro Vita nei consultori, noi che invece bisognerebbe realizzare più asili nido".



