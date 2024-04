'Massima attenzione' Regione a editori libri in attesa di Torino

"Allo stesso modo in cui leggere un libro rappresenta un viaggio che ci fa visitare mondi lontani, così anche noi istituzioni insieme agli editori liguri stiamo facendo un viaggio partito alcuni mesi fa che culminerà tra poche settimane al Salone del Libro di Torino, dove la Liguria sarà per la prima volta la Regione ospite. Proprio per questo vogliamo dedicare moltissima attenzione a questo settore, per tuffarci in un 'mare di libri' come dice anche il claim del nostro spazio espositivo al Salone e offrire nuovi spunti di riflessione per salvaguardare l'industria culturale". Lo ha detto la coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini nel corso degli Stati Generali dell'editoria a Palazzo Ducale, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Genova Marco Bucci, insieme ai portavoce degli Editori Genovesi Stefano Termanini e Marco Merli e al coordinatore degli Editori Liguri al Salone del Libro di Torino Fabrizio De Ferrari.

Un'iniziativa promossa dagli Editori Genovesi per discutere idee e proposte emerse durante gli appuntamenti "Dieci volti di Genova: gli Editori e la Città", in vista anche della partecipazione di Regione, oltre che al Salone del Libro di Torino, alla Buchmesse di Francoforte.



