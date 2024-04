La Spezia hub per trenta tonnellate di aiuti destinati a Gaza

Due container carichi di generi di prima necessità partiranno nei prossimi giorni dalla Spezia per la Striscia di Gaza. Oltre trenta tonnellate tra materiale sanitario, vestiario e alimenti raccolti in tutta Italia dalla Cgil e oggi stoccati presso un magazzino della Caritas diocesana della Spezia a Santo Stefano Magra. "Stiamo vagliando il materiale in accordo con la Mezzaluna Rossa egiziana - dice Sergio Bassoli, area internazionale Cgil - affinché non vi siano materiali proibiti. Le autorità israeliane controllano anche gli spilli che entrano nella Striscia".

Al varco di Rafah viene respinto tutto ciò che possa essere potenzialmente riutilizzato a fini bellici come bombole d'ossigeno, fertilizzanti, bisturi, farmaci non tracciabili.

Perfino le tende, che un'associazione giovanile milanese aveva raccolto, saranno eliminate: i pali di metallo non sono ammessi.

La maggior parte del carico è rappresentato da garze, disinfettanti, siringhe, guanti sterili, set chirurgici, assorbenti, salviette igieniche, latte in polvere. I legumi solo in scatola, perché a Gaza non c'è acqua e quelli secchi non potrebbero essere utilizzati. "Tutto il materiale è frutto delle trattenute sullo sciopero devoluta dai nostri iscritti, da raccolte fondi, da donazioni da parte di associazioni terze e delle ditte stesse da cui siamo andati per acquistare gli aiuti".

Una volta ottenuto il via libera, i due container saranno trasportati dalla Spezia al porto di Livorno e imbarcati per raggiungere Alessandria d'Egitto via nave. Da lì proseguiranno in tir attraverso i tredici check point da Al Arish e infine Rafah, dove ci sarà l'ultimo controllo. "E' importante anche come segnale che la società civile sostiene l'idea di due Stati e due popoli come unica soluzione possibile di pace - dice Diego Seggi, segretario ligure della Fp Cgil -. C'è il rischio concreto di un conflitto globale, non possiamo permetterci di raggiungere il punto di non ritorno per due milioni e mezzo di persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA