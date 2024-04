Mo: Toti, "vertice stasera per capire conseguenze su porti"

"L'incontro di oggi nasce dalla necessità di conoscere la situazione nei nostri scali alla luce delle tensioni internazionali". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, spiega così, a margine del convegno della Uilm, il vertice con gli operatori portuali, convocato per questa sera a Palazzo San Giorgio, per esaminare gli scenari internazionali.

"È evidente che la situazione internazionale oggi preoccupa più di ieri - spiega Toti -: Pensiamo al tema degli attacchi alle navi nel mar Rosso che incidono sulla capacità della portualità italiana, quella ligure è la principale, e fino a ora, fortunatamente, senza particolari negatività, e la presenza della nostra marina militare nell'area ci rassicura. Quello che vogliamo sapere, dai nostri operatori, terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi, quali conseguenza potrà portare questa situazione e, eventualmente, qualche richiesta da trasmettere al governo, e tenere monitorata una situazione che non può essere ignorata".



