Folgiero, "trend geopolitico porta aumento capacità militare"

"Stiamo andando verso un ciclo geopolitico che chiama investimenti nella difesa, sia per la nostra Marina che per l'export". Lo ha detto l'ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero, parlando a margine del convegno della Uilm a Genova su 'Futuro dell'industria ligure fra sfide geopolitiche, innovazione e transizione green e digitale'.

"Siamo decisamente focalizzati sulla piattaforma geopolitica per andare ad accompagnare questo ciclo industriale, l'Indonesia è una prova - ha aggiunto -. Questo trend geopolitico che ci porta ad aumentare la capacità militare navale secondo me si spiega anche molto bene ai contribuenti, perché significa deterrenza, difesa dei commerci e difesa dei confini e ha anche un'utilità nel lungo termine che va oltre al ciclo più emotivo che è quello del breve termine".



