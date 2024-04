Ricercato per furto, arrestato nella piazzetta di Portofino

È stato arrestato tra il via vai di turisti a pochi passi dalla celebre piazzetta di Portofino ancora prima di commettere il furto perché il suo sistema di derubare gioiellerie e negozi di lusso questa volta lo ha tradito. In manette è finito un 36enne su cui pendeva un mandato di arresto emesso dal Tribunale di Bologna per diversi furti aggravati.

I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure a seguito di una segnalazione lo hanno fermato per un controllo mentre si allontanava con fare sospetto da un negozio di un noto marchio di lusso, dove aveva appena fatto un sopralluogo. Non aveva ancora perpetrato il furto, ma nei giorni scorsi i carabinieri avevano avvertito i commessi delle gioiellerie di segnalare personaggi sospetti e così è stato possibile bloccare il ricercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA