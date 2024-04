Un motociclista 26enne è caduto lungo la strada provinciale 67 sul monte Cordona nel Comune di Bogliasco (Genova) ed è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato necessario intubarlo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri per comprendere la dinamica dell'incidente, ma al momento non risultano altri mezzi coinvolti.



