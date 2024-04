Gli etiopi Dinksa e Kahsay vincono la mezza maratona di Genova

Più di diecimila corridori hanno animato le tre gare podistiche della ventesima edizione della mezza maratona internazionale di Genova vinta nella classifica maschile dall'etiope Jena Sintayehu Dinksa con un tempo di un'ora, 5 minuti e 8 secondi e in quella femminile dall'etiope Berhe Hajer Kahsay con un tempo di un'ora, 17 minuti e 24 secondi.

Le tre manifestazioni podistiche, mezza maratona di 21 chilometri, 'CorriGenova' di 13 chilometri e 'Family Run' di 3 chilometri si sono svolte regolarmente e senza criticità coinvolgendo tutto il centro città e anche la strada Sopraelevata.

Al secondo posto nella categoria maschile Wako Gishe Abdi, dall'Etiopia con un tempo di un'ora, 5 minuti e 11 secondi.

Terzo posto per Waithira Simon Mwangi, dal Kenya, con un tempo di un'ora, 5 minuti e 21 secondi. Ad oggi resta quindi ancora imbattuto il record di un'ora, 2 minuti e 41 secondi, 'staccato' nell'edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat. Per la categoria femminile al secondo posto l'italiana Francesca Durante con un tempo di un'ora, 19 minuti e 44 secondi. Al terzo gradino del podio femminile l'italiana Manuela Bulf, con un tempo di un'ora, 20 minuti e 25 secondi.

Per quanto riguarda la 'CorriGenova' non competitiva, il primo a tagliare il traguardo in ordine cronologico è stato Luca Schiasselloni, seguito da Fabio Scognamillo e Alberto Di Santo.

L'ordine cronologico di arrivo femminile, invece, vede Martina Rosati, Eleonora Domina e Michela Caruso.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Master, categoria femminile Senior 80, il titolo italiano va a Franca Monasterolo.

Per la Senior 75 vince Mariella Pellerei. Nella Senior 70 vince Silvia Bolognesi, che ha realizzato anche il record del mondo nella sua categoria, proprio all'interno della manifestazione genovese odierna.



