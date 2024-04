Comunali Rapallo: c.destra tenta di ricucire lo strappo con FI

Il centrodestra tenta di ricucire lo strappo con Forza Italia alle elezioni comunali a Rapallo. La candidata sindaco e consigliera comunale uscente Elisabetta Ricci a margine dell'inaugurazione del point elettorale della lista civica 'Noi per Ricci Sindaco' ha invitato "il coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco uscente Carlo Bagnasco a candidarsi in prima persona e a capeggiare la lista di Forza Italia a sostegno della sua candidatura con il simbolo che riterrà, a questo punto, più opportuno presentare". All'inaugurazione alcuni rappresentanti di Lega, Fratelli d'Italia e Lista Toti, ma non di Forza Italia.

Nei giorni scorsi la stessa Ricci aveva definito "improvvidi gli interventi sui media dell'attuale coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco uscente della città di Rapallo Carlo Bagnasco" criticando "il crescente nervosismo da parte di Bagnasco, in particolare per l'incomprensibile e reiterata insistenza nel volere inserire il cognome Bagnasco nel simbolo di Forza Italia ribadendo la totale disponibilità ad accogliere i simboli tradizionali dei partiti della coalizione di centrodestra senza modifica alcuna". Oggi la svolta con la mano tesa a Bagnasco da parte di Ricci che "auspica finalmente di potersi dedicare completamente, insieme alla sua squadra, alla campagna elettorale per proporre ai miei concittadini il mio progetto politico e le numerose idee che andremo ad inserire nel nostro programma elettorale".

La candidata sindaco annuncia che sabato 20 aprile 2024 alle 17 presso i locali del Gran Caffè Rapallo presenterà tutti i candidati che compongono la sua lista civica.



