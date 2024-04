Calcio: Genoa; Gilardino, 'bisogna avere sempre fame'

Alberto Gilardino vuole un Genoa sempre sul pezzo anche se i 38 punti in classifica sono ormai una certezza per la conquista della salvezza. Ma il tecnico parla chiaro in vista della gara di domani con la Fiorentina.

"Dobbiamo avere sempre fame, rabbia e voglia di scendere in campo per portare a casa i punti necessari a chiudere bene questo finale di campionato che sarà ancora molto complicato a partire dalla gara con la Fiorentina. Serve una mentalità giusta per giocare partite del genere con un grandissimo lavoro mentale, fisico, tecnico e tattico che abbiamo dimostrato di avere nel corso di tutta la stagione", analizza il mister che dovrà sempre rinunciare agli infortunati Malinovskyi e Vitinha.

L'idea è cambiare alcune pedine rispetto allo scacchiere originario visto che venerdì il Genoa ospiterà al Ferraris la Lazio. "Sicuramente da parte mia c'è la volontà di rendere partecipi tutti e in questo finale di stagione tutti devono essere dentro al progetto ed essere pronti a giocare dal primo minuto. - commenta - Sia da domani sera sia da venerdì potrebbero esserci sorprese nella formazione titolare".

Dunque alcune novità nel Grifone che sarà schierato domani sera al Franchi con la possibilità di una maglia da titolare a centrocampo per Thorsby mentre in attacco potrebbe giocare Ekuban con Retegui o Gudmundsson al suo fianco mentre in difesa potrebbe giocare Vogliacco.



