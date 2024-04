Scivolone della Sampdoria al Ferraris contro il Sudtirol

Scivolone casalingo per la Sampdoria che cade dopo cinque risultati utili consecutivi, quattro vittorie e un pareggio, subendo una sconfitta dal Sudtirol allo stadio Ferraris. Finisce 1-0 per la squadra di Valente grazie a un gol di Tait al 4' del secondo tempo con una conclusione dal limite su cui nulla può fare il portiere della Samp Stankovic, che anzi salva la squadra in diverse occasioni, altrimenti per la squadra di Pirlo il passivo sarebbe stato più pesante. Adesso la corsa per i playoff rischia di complicarsi perché dietro rincorrono Pisa, Cittadella e lo stesso Sudtirol.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA