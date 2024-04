Poco Spezia a Parma, la capolista passa senza affanno

Allo Spezia non riesce l'impresa di portare via almeno un punto dallo stadio della capolista Parma. Finisce 2-0 per gli emiliani la partita del sabato pomeriggio, con un gol per tempo di Hernani (46') e Charpentieri (87'). D'Angelo vara una squadra prudente con Kouda al posto dello squalificato Bandinelli: sarà proprio il giovane comasco a trovarsi tra i piedi il pallone più prezioso dei novanta minuti aquilotti, scegliendo però il dribbling tutto solo di fronte a Chichizola, bravo a chiudergli lo spazio.

Poteva essere il vantaggio (21'). Dopo un gol annullato a Bonny a seguito di revisione Var (fallo su Hristov), il Parma passa nel recupero del primo tempo grazie a Hernani, dimenticato in area su un'azione da calcio d'angolo. Nella ripresa D'Angelo dà fondo alla panchina, ma né Pio Esposito, né Moro, né Jagiello riusciranno a creare una vera occasione da rete per gli ospiti.

Nel finale Zoet calcia l'aria invece del pallone su un rinvio e Charpentier deposita in porta il raddoppio che chiude la partita. Falcinelli ammonito salterà Spezia-Sampdoria del prossimo turno.



