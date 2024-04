Picchia la ex moglie, arrestato grazie ai vicini e polizia

Ha preteso di entrare a casa della ex moglie e dopo avere sfondato la porta l'ha aggredita. L'uomo, 63 anni, è stato arrestato grazie all'intervento dei vicini di casa e di un poliziotto fuori servizio che hanno avvisato le volanti. Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violazione di domicilio. E' accaduto a Genova.

L'uomo si è presentato dalla ex moglie, che lo aveva già denunciato in passato per le violenze subite, pretendendo di entrare. Al rifiuto della donna, ha cominciato a colpire a calci la porta fino a sfondarla. Una volta dentro l'appartamento si è avvicinato alla ex e le ha dato un violento schiaffo. I vicini di casa e un poliziotto libero dal servizio hanno sentito le urla e hanno chiamato il numero delle emergenze. Le volanti lo hanno raggiunto poco distante mentre cercava di scappare. Quando gli agenti lo hanno fermato lui ha provato a reagire.

La polizia è intervenuta anche per un allontanamento urgente dalla casa familiare di un uomo di 53 anni, già in passato ammonito dal questore per maltrattamenti alla moglie, che è arrivato a casa ubriaco e per due volte ha minacciato la donna.





