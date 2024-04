Al via i lavori di ripascimento della costa a Framura

Sono iniziati i lavori da 2,5 milioni di fondi di Protezione civile per completare il ripascimento della costa nel Comune di Framura (La Spezia) in località Fornaci, un investimento che rientra nei 6 milioni destinati al litorale di Framura colpito dalla mareggiata del 2018. Il termine dei lavori è previsto entro l'inizio della stagione balneare.

"Un intervento complesso ma indispensabile per la difesa della costa e dell'abitato in località Fornaci - commenta l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -, completato attraverso la stabilizzazione delle spiagge con opere di contenimento e ripascimenti strutturali. Si tratta di una modalità introdotta dalla Regione Liguria e dal Dipartimento regionale di Protezione civile che sta dando ottimi risultati per quanto riguarda la resilienza del territorio, non solo nello spezzino, ma in tutta la Regione. A Framura ci avviamo al completamento di questa fase in linea con le esigenze turistiche di una provincia che si sta lasciando alle spalle i danni della mareggiata".

Ai fondi di Protezione civile, che interessano anche la demolizione e ricostruzione di ponte Fioraia, si aggiungerà un milione e 140mila euro di fondi Pnrr che porteranno l'investimento complessivo nel Comune i Framura a oltre 6 milioni.

"Stimiamo la fine della prima tranche in una decina di giorni, meteo permettendo - spiega il sindaco di Framura Andrea Da Passano -, così da essere in linea con l'avvio della stagione balneare. I lavori rappresentano un obiettivo comune, raggiunto grazie al costante impegno di Regione Liguria in materia di riduzione del rischio".



