Segni sulle porte delle case da svaligiare, quattro arresti

La polizia della squadra mobile di Genova ha sgominato una banda di ladri di appartamento fermandola con la refurtiva in mano mentre metteva a segno un colpo durante la notte nel quartiere di Albaro. In manette sono finiti tre uomini e una donna, che mettevano un simbolo sulle porte delle case da svaligiare.

Gli investigatori della squadra mobile, che stavano monitorando il gruppo da alcuni giorni, hanno constatato che i quattro avevano fatto diversi sopralluoghi, finalizzati a commettere i furti in appartamento, con lo scopo di verificare se in casa fossero o meno presenti i proprietari. Dopo ogni sopralluogo mettevano un segno sulle porte.

Ieri sera, mentre la donna faceva da palo in strada, gli altri tre sono entrati in un appartamento mettendolo a soqquadro e prendendo tutto il possibile. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno fermato i quattro: avevano gioielli e banconote rubati poco prima nell'appartamento, nonché tutto gli attrezzi per forzare e aprire le porte degli immobili. Uno dei complici aveva addosso uno strumento per replicare le chiavi di porte blindate, la cosiddetta 'chiave bulgara', mentre un altro un grosso cacciavite.

Nel corso della perquisizione svolta all'interno dell'appartamento usato la banda, sono stati trovati altri oggetti preziosi, sulla cui origine sono in corso approfondimenti investigativi. Oltre a ciò è stato trovato il contenuto di un cesto regalo che si trovava nell'appartamento appena svaligiato, tra cui anche un pandoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA