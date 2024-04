Calcio: Pirlo, "obbiettivo entrare nei playoff"

Andrea Pirlo indica la strada ai suoi ragazzi perché dietro l'angolo c'è domani la sfida col Sudtirol, un'altra tappa importante nella marcia verso l'obiettivo dei play off che la Samp vuole conquistare a tutti i costi: "Senza dubbio scalare la classifica porta vantaggi. Più alto arrivi e più hai la possibilità di giocarti in casa le gare dei playoff, ma non siamo ancora dentro e dobbiamo raggiungere questo traguardo a tutti i costi", dice il tecnico della Samp che la prossima settimana ritroverà anche l'attaccante Esposito.

A disposizione il centrocampista Ricci e il difensore Piccini mentre sono tra i convocati Borini e Pedrola ormai recuperati che potrebbero scendere in campo nel corso del match: "L'ambiente è sorridente ma non c'è nulla di cui essere contenti se poi non si arriva al risultato finale e ricordiamoci che mancano ancora un po' di partite e ognuna è fondamentale se vogliamo raggiungere l'obiettivo. Sappiamo che ci sono tanti scontri diretti in questo periodo e dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati. In questo senso domani sarà una partita difficile. Il Sudtirol ha sempre fatto bene soprattutto fuori casa contro squadre anche molto forti e da quando è arrivato il nuovo allenatore ha anche cambiato atteggiamento", conclude Pirlo che schiererà una Samp col doppio trequartista cioè Kasami e Verre alle spalle dell'unico attaccante De Luca.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA