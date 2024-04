Blitz dei Carabinieri, controlli antidroga al Nautico di Camogli

Blitz dei carabinieri di Camogli coadiuvati dall' unità cinofila di Albenga, all Istituto Nautico "Cristoforo Colombo" per verificare la presenza di droga nell' ambito scolastico. Dopo alcune segnalazioni sulla presenza alla stazione ferroviaria e nei pressi della scuola di movimenti sospetti, questa mattina davanti all'entrata del Nautico i carabinieri hanno fatto posare a terra cento zaini e i cani hanno fatto la verifica soffermandosi dove si trovavano piccoli quantitativi di stupefacenti. Al termine sono stati stilati verbali ed inviato alla Procura i risultati dei controlli per una valutazione e segnalazione di alcuni studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA