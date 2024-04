A Capo Marina nuovo dispositivo per spiaggia e mare accessibili

Si è svolto questa mattina nei Bagni Capo Marina, in corso Italia, un sopralluogo dell'assessore del Comune di Genova al Demanio marittimo Mario Mascia e dell'assessore al Turismo di Regione Liguria Augusto Sartori, durante il quale è stato testato il nuovo ausilio per persone diversamente abili, che permetterà la completa accessibilità della spiaggia. Il nuovo mezzo si chiama Person Al Waron ed è un dispositivo semovente cingolato per l'aiuto alla mobilità dei disabili, su qualsiasi tipo di superficie. Adatto, quindi, a muoversi sulla sabbia, sui ciottoli e sul pietrisco, il mezzo permette alla persona con disabilità di percorrere la spiaggia, raggiungere il mare e immergersi completamente in acqua, ma potrebbe essere utilizzato anche per passeggiate su sentieri erbosi.

Alla presentazione del mezzo hanno partecipato anche Giovanni Ottonello e Gianfranco Martini, rispettivamente ideatore e produttore del nuovo ausilio per disabili.

La nuova Person Al Waron arriva a Capo Marina dopo lo "Swim Lift", l'ascensore del mare installato con successo l'estate scorsa che con un motoriduttore ed un sistema di funi in movimento supporta l'accesso al mare e la balneazione.

"La grande spiaggia libera dei Capo Marina - ha detto Mascia - si conferma luogo d'elezione per sperimentare ed applicare tutte le soluzioni tecnologiche innovative volte a garantire l'accessibilità e la gratuita fruibilità del mare e dell'arenile a tutta la città, ai genovesi ma anche ai turisti, con particolare riguardo alle persone con disabilità, ad anziani e genitori con bimbi al seguito. Dopo lo Swim Lift che abbiamo inaugurato l'anno scorso, questo nuovo dispositivo implementa l'accessibilità al mare e rende questa spiaggia un vero e proprio incubatore di idee, progetti e iniziative sostenibili volte alla totale fruizione di spazi e beni pubblici".



