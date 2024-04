Va dal pusher col carro funebre ma lo fa arrestare

i Carabinieri di Sarzana hanno arrestato un ragazzo marocchino di 26 anni residente nella zona.

I Carabinieri di pattuglia lo hanno colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti per aver ceduto una dose di cocaina ad un 33 enne italiano che, per non destare sospetti, si è presentato all'appuntamento a bordo di un carro funebre. Lo straniero, subito sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi di droga. Altro stupefacente gli è stato sequestrato a casa. Il pusher è stato posto ai domiciliari mentre per l'acquirente col carro funebre è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



