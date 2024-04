Genova, digitalizzate antiche mappe in onore di Paolo Odone

La grande attenzione al patrimonio culturale di Genova e della Liguria, con l'attenzione per la salvaguardia dei preziosi documenti dell'Archivio di Stato, sono stati una delle grandi battaglie condotte con passione da Paolo Odone, ex presidente di Camera di Commercio, Confcommercio, Aeroporto di Genova, che è stato ricordato con una cerimonia al palazzo della Borsa di Genova. A ricordare questa passione, svelando anche alcuni dettagli inediti, Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale. "È un sogno che abbiamo realizzato insieme - ha spiegato - ci sono tutta una serie di mappe antichissime, bellissime, ma alcune molto difficili da digitalizzare, perché non è una digitazione di tipo comune ma sono documenti delicatissimi. Tra questi uno particolarmente che ha suscitato entusiasmo, è una mappa di tre metri per due e ottanta, che riempiva un tavolo e onestamente era veramente molto difficile. A questo punto è venuta l'idea ai miei ingegneri di riprenderla col drone: abbiamo fatto vari passaggi col drone e, senza rischiare di rovinarla, abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme ad altre 30-40 mappe molto importanti. Era molto bello vedere Odone appassionarsi, studiare, andare su Internet per trovare nuovi metodi digitali per fare cultura - ha detto Castanini -. Lui ha contribuito moltissimo a tutta la strategia digitale della Liguria, con un grandissimo entusiasmo, studiando come fare. Un'altra cosa che abbiamo fatto insieme è stata la digitalizzazione della bellissima biblioteca di Chiavari, campionando di decine di migliaia di pagine, circa 30 mila e lui ha partecipato con la passione di un ragazzo e la competenza di un grande storico, ma anche di esperto digitale". Mappe che oggi sono disponibili in loco ma che presto potrebbero essere allargate a un pubblico più ampio. "Stiamo pensando a un sito - ha concluso Castanini - stiamo studiando gli ultimi dettagli relativi ai permessi ma lo faremo presto".



