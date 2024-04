Donna cade in un'intercapedine di un muro al Gaslini, salvata

La nonna di un piccolo paziente del Gaslini probabilmente a causa di un malore è caduta da un muretto sul quale era seduta in una intercapedine profonda circa 4 metri e larga poche decine di centimetri vicino all'entrata del Pediatrico. Subito soccorsa dal personale del Gaslini e da quello del 118 che hanno dovuto ricorrere ai vigili del fuoco per estrarla dall'intercapedine.

I vigili del fuoco, constatata la difficoltà dell'intervento perché la donna era rimasta incastrata col bacino, hanno optato per la rottura di un vetro del vano scala e l'hanno estratta da lì facendola scivolare su una barella spinale.

La donna è stata trasferita in condizioni stabili, vigile e orientata all'Ospedale S. Martino per accertamenti.



