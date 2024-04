Caviglia, "Odone visionario, geniale, colto e ottimista"

"Abbiamo parlato di visione, cultura e genialità, per definire Paolo Odone, ma bisogna aggiungere un'altra parola, emersa con forze nel corso della giornata: ottimismo, perché il suo forte entusiasmo rendeva realizzabili progetti anche quando sembrava impossibile portarli avanti». Il segretario della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, ricorda così l'ex presidente di Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio e Aeroporto di Genova. Una giornata di testimonianza, nella 'sua' sala delle grida del Palazzo della Borsa per ricordare, a un anno dalla scomparsa, le tante battaglie portate avanti per la città, dalla difesa del lavoro alle infrastrutture, dal commercio alla cultura. "Pur essendo presidente di una corporazione era un uomo che pensava all'interesse generale - ha ricordato il presidente di Camera di Commercio, Luigi Attanasio - e si è sempre battuto per l'integrità e la forza della nostra economia locale con tanta capacità di proposta con tanta intuizione". "Sicuramente quando si parla di commercio storico, locali di tradizione, Rolli in questa città che quest'anno celebra i vent'anni da Genova a capitale della cultura - aggiunge il presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo - si deve ricordare che sono frutto delle sue politiche e la sua guida alla Camera di Commercio è andato in quella direzione. Poi sicuramente il terzo valico dei Giovi,che metro dopo metro sta arrivando in questa città, è stato il suo più grande successo, e se Genova avrà un futuro di collegamento con la restante parte del mondo dovrà al grande Paolo Odone". Ma nel corso della giornata sono state molte le testimonianze, dal presidente di Confcommercio nazionale Carlo Sangalli al vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, dal presidente della Regione Giovanni Toti, al sindaco di Genova Marco Bucci. Fino ai tanti amici che lo hanno accompagnato nelle sue "incursioni" nel mondo della tecnologia e della cultura. Nel corso della giornata, al termine di due tavole rotonde dedicate a cultura e turismo e infrastrutture, sono stati consegnati i "premi Odone".



