Porti: convertite al turismo le aree doganali di Imperia Oneglia

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli lascerà al Comune di Imperia una parte delle aree doganali finora presenti nel porto di Oneglia per le nuove esigenze di sviluppo e vocazione turistica della città.

"Le aree fino ad oggi ricomprese nel circuito doganale risultano ormai eccessive rispetto alle reali esigenze operative, - motiva l'Ufficio delle Dogane di Imperia - perciò è stata ridefinita d'intesa con la direzione territoriale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta dell'agenzia, l'area esclusivamente destinata all'esecuzione delle attività doganali all'interno del bacino portuale di Oneglia, ossia l'area, il cui accesso è consentito solo agli organi di controllo nonché agli operatori autorizzati".

"La restante parte del bacino di Oneglia rimarrà in ogni caso un'area di libero accesso ma qualificata come spazio doganale d all'interno della quale, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potranno comunque sottoporre a controlli le persone e i mezzi di trasporto circolanti. - spiega l'Agenzia - La nuova perimetrazione consentirà ad ADM di disporre di un'area dedicata all'effettuazione delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle merci, trasportate principalmente a mezzo camion, che verrà delimitata mediante apposizione di sbarramenti, presidi antintrusione e segnaletica forniti dall'amministrazione comunale nella sua veste di soggetto giuridico avente la proprietà demaniale dell'area".

Il passaggio consentirà al Comune di Imperia di riqualificare l'intera area in modo che possa fungere da traino per le altre attività economiche insediate nella zona.



