Programma Interreg 2021-27, in Liguria 14 milioni in arrivo

Ammontano a 14 milioni le risorse previste per la Liguria nell'ambito della Programmazione Interreg 2021-2027. E' quanto emerso durante una riunione del Comitato di sorveglianza che si è svolta ad Aymavilles.

"La riunione del comitato di sorveglianza è stata molto interessante - ha commentato l'assessore ai Programmi comunitari della Liguria, Alessio Piana - e sicuramente è stato dato riscontro di un grande lavoro portato avanti dall'Autorità di gestione della coesione vera che esiste tra tutti i rappresentanti dei territori coinvolti". "Per quanto riguarda la nostra realtà regionale - ha aggiunto - sostanzialmente sono state due le strategie che hanno avuto il vaglio formale da parte del Comitato di sorveglianza. Un progetto interessa la provincia di Imperia, che sarà anche coordinatrice, e un altro progetto invece avrà la città metropolitana di Nizza come capofila. Sono opportunità che nel concreto faranno ricadere sui nostri territori complessivamente circa 14 milioni. A margine ci saranno anche poi una serie di progettualità minori che però comunque corrispondono a esigenze importanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari, dell'ambiente, dell'assetto idrogeologico. Insomma siamo molto soddisfatti". Si tratta - ha concluso - di due strategie molto importanti non tanto per l'entità economica ma perché danno davvero gamba e avvicinano le istituzioni ai territori, sostenendo questa interazione tra l'offerta scolastica, il lavoro e la fruibilità di servizi.

Quindi di fatto vanno ad accompagnare e a consolidare la vita transfrontaliera che già liguri e francesi condividono nel quotidiano".



