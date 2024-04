Oltre 80 etichette di vino 'made in Liguria' a Vinitaly 2024

Saranno oltre 80 le etichette di vino 'made in Liguria' protagoniste a Vinitaly 2024, la manifestazione di riferimento per il mondo vitivinicolo a livello mondiale in programma dal 14 al 17 aprile a Verona. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, gli assessori regionali all'Agricoltura e al Turismo, Alessandro Piana e Augusto Sartori, a Genova in una conferenza stampa.

Sarà mantenuto il claim 'passione eroica' nello spazio allestito dalla Regione Liguria all'insegna di una viticoltura quasi sempre portata avanti in zone impervie e difficili da gestire. I visitatori potranno degustare vini liguri a denominazione provenienti da tutto il territorio e accedere a una zona dedicata alle postazioni dei produttori locali. Per la prima volta l'area espositiva sarà nel padiglione 10 della fiera di Verona, il nuovo posizionamento permetterà di creare una vera 'piazza ligure' con lo stand istituzionale adiacente agli spazi di altre eccellenze liguri che producono vini Dop o Igt.

"Vinitaly è uno dei primi grandi eventi di cui la Liguria e le sue eccellenze saranno protagoniste nella nuova primavera-estate - commenta Toti - per continuare a promuovere il nostro territorio, dopo il record di oltre 16 milioni di presenze turistiche raggiunto nel 2023. Questa edizione di Vinitaly è quindi strategica per consolidare e superare i risultati ottenuti, mostrando la dinamicità e qualità della nostra produzione vitivinicola".

"Un mondo, quello del vino che porta con sé diverse opportunità di sviluppo economico a partire dall'enoturismo e dall'enogastronomia. - evidenzia Piana - Crescono le prospettive, dopo il traguardo storico ottenuto sul sistema di autorizzazioni per nuovi impianti con cui abbiamo sostanzialmente raddoppiato il quantitativo che può essere autorizzato per la nostra Regione".

"La Liguria sta diventando sempre di più una meta gettonatissima dai turisti italiani e stranieri perché, oltre ad essere bella sulla costa e nell'entroterra, offre molti prodotti di qualità. - aggiunge Sartori - Tra le eccellenze ovviamente abbiamo anche il vino: la nostra Enoteca Regionale presenterà a Verona ben 80 etichette delle migliori cantine di tutto il nostro territorio".



