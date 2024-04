In Liguria +15% la raccolta dell'uva per produrre vino nel 2023

La produzione di uva in Liguria nel 2023 è cresciuta del 15% arrivando a 60.246 quintali rispetto ai 52.528 dell'anno precedente, per un totale di 5,6 milioni di bottiglie di vino prodotte, di cui oltre il 90% certificato Doc o Igp. Sono i dati illustrati dal vicepresidente della Regione Liguria e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana a Genova a margine della presentazione dello stand ligure a Vinitaly.

"I viticoltori liguri si sono resi conto che i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti garantiti e tracciati", sottolinea Piana. Sono stati 4.217.200 i litri di vino 'made in Liguria' nel 2023, in crescita rispetto ai 3.677.000 dell'anno precedente. Ammontano a 223 le aziende vitivinicole attive in Liguria, di cui 82 a Imperia, 81 alla Spezia, 35 a Savona e 19 a Genova, a cui vanno aggiunte le 6 della Dop interregionale di Massa Carrara. Circa il 25% delle aziende liguri sono 'piccole' con produzioni che non arrivano a 10.000 bottiglie.

Piana evidenzia come la Regione Liguria sia impegnata ad aumentare la produzione della viticoltura 'eroica' regionale quasi sempre portata avanti in aree impervie e difficili da gestire. "La buona notizia è che grazie al lavoro portato avanti nel tavolo vitivinicolo con le associazioni agricole, siamo riusciti a ottenere nella Conferenza per le Politiche agricole e successivamente al Ministero dell'Agricoltura il raddoppio delle superfici di reimpianto. - spiega l'assessore - La superficie minima è passata a 10 a 30 ettari su richiesta specifica della Regione Liguria, che di fatto ci consente di raddoppiare ogni anno i diritti di reimpianto, una promessa che avevamo fatto ai nostri viticoltori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA