Zangrillo, "il sistema sanitario nazionale va ripensato"

"Il Sistema sanitario nazionale va ripensato, servono più risorse per lo sviluppo. Stiamo lavorando per dare continuità dal punto di vista contrattuale a questo comparto strategico". Lo ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine del convegno sulla sanità organizzato da Telenord.

"La legge di bilancio 2024 vale più o meno 24 miliardi, di cui 8 miliardi sono stati dedicati al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e 3 miliardi al comparto della sanità - ha detto -. 2,3 miliardi nello specifico sono stati dedicati al rinnovo dei contratti per la tornata 2022-24 e altri 700 milioni per il tema degli straordinari e accorciamento delle liste d'attesa nei pronto soccorso. Abbiamo introdotto per la prima volta poi una voce che è l' indennità di specificità sanitaria, per i profili diversi da quella di medico e veterinario. E una nuova indennità di pronto soccorso".



