In moto si schianta contro il muro, muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale ad Alassio (Savona). E' successo poco dopo mezzanotte. Costantin Nederita, 17 anni, stava viaggiando in moto sull'Aurelia da Alassio verso la vicina Albenga quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi lateralmente contro il muro di una abitazione. Inutile l'intervento sul posto di automedica, ambulanza e vigili del fuoco.

Il giovane, di origini moldave, era nato a Pietra Ligure, risiedeva ad Albenga e frequentava le scuole superiori a Loano.

"Una tragedia immane -ha detto il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - di fronte alla quale non ci sono parole, solo l'immenso dolore per una giovane vita spezzata. A nome mio, dell'amministrazione e di tutta Albenga esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA