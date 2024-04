Frana nel Genovesato, liberate dall'isolamento 400 persone

Sono stati liberati dall'isolamento i circa 400 abitanti delle frazioni di Cisiano, Terrusso e Viganego nel Comune di Bargagli (Genova) rimasti bloccati dal 29 marzo scorso a causa di una frana che ha interrotto la circolazione lungo la strada statale 45 Genova-Piacenza e la strada comunale soprastante.

Un'ordinanza del sindaco di Bargagli Sergio Casalini ha riaperto al traffico la strada comunale della Val Lentro oggi pomeriggio alle 17 solo in tre fasce orarie: dalle 6 alle 9.30, dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 21, per consentire la conclusione dei lavori di messa in sicurezza del versante franoso.

Stabilito il divieto di transito per tutti i mezzi sopra i 35 quintali ad eccezione di quelli adibiti al trasporto pubblico. È vietato il transito pedonale in qualsiasi ora del giorno ed è sempre vietato il transito veicolare qualora vi siano condizioni meteorologiche avverse. Il transito pedonale resta consentito esclusivamente tramite il sentiero dalla frazione La Presa ai tre centri abitati utilizzato come unica via di collegamento durante l'emergenza.



