Dai Rolli days parte l'Sos per salvare le grotte genovesi

"L'anno scorso c'è stata una bellissima mostra sulle grotte genovesi, spazi culturali poco conosciuti. Oggi c'è un'emergenza, tornare a restaurare queste grotte, e l'edizione dei Rolli days di Primavera sarà anche l'opportunità per chiamare a raccolta tutti i nostri mecenati e dire loro: stringiamoci attorno ad un patrimonio che è unico in Europa, salviamolo e restituiamolo al pubblico". A lanciare l'appello è stato Giacomo Montanari, curatore scientifico dei Rolli days, in occasione appunto della presentazione dei Rolli days di Primavera che apriranno oltre ai palazzi nobiliari anche le ville rinascimentali genovesi. "Le grotte monumentali sono cinque - spiega Montanari - grotta Pallavicini, grotta Doria, grotta Doria Pavese, grotta Grimaldi e la grotta di villa Rosazza a Di Negro. Sono le meglio conservate. Erano molte di più, ma queste sono quelle che potremmo oggi recuperare efficacemente. Le ha studiate molto bene Lauro Magnani, ma la chiamata è per tutti: lavoriamoci perché non hanno durata eterna".



