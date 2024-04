Cinque Terre, attivate misure anti-affollamento sui sentieri

Sentiero Verde Azzurro a senso unico, manutenzione della rete dei percorsi, totem informativi e contapersone, aumento del prezzo della Cinque Terre Card. Sono alcune delle misure che sono state studiate e verranno attuate nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre nei giorni 'rossi' per affluenza turistica. "Le azioni di contenimento e controllo dei flussi sui sentieri del Parco nascono dalla duplice esigenza di garantire tutela del patrimonio ecologico e sicurezza degli ospiti - spiega la presidente Donatella Bianchi - Tra queste azioni si inserisce in particolare l'aumento della Cinque Terre Card Trekking per l'accesso al Sentiero Sva Monterosso Corniglia Vernazza nelle 16 giornate di picco. È una misura straordinaria che riguarda la necessità di proteggere il territorio e di conseguenza anche la stessa esperienza di visita del camminatore, spesso deluso nelle aspettative proprio a causa degli affollamenti".

Per questo nel 2023 il Parco aveva commissionato uno studio alla società Mic Hub, che ha delineato soluzioni per le giornate di picco allo scopo di mitigare l'impatto del turismo. Nei giorni di picco, oltre a un aumento dei controlli e delle informazioni, verranno attuate misure tese a garantire anche la sicurezza di chi si avventura nei sentieri impervi delle Cinque Terre. Nei giorni di maggiore pressione viene reintrodotto, come già accaduto gli anni passati, il senso unico per fasce orarie sul sentiero Verde Azzurro che collega Monterosso, Vernazza e Corniglia, vengono attivati 18 manutentori per gli interventi sulla rete sentieristica, sono installati totem informativi e contapersone agli ingressi dei percorsi.

La revisione della tariffa della carta trekking card è prevista per i 16 giorni di afflusso maggiore, mentre sono previsti sconti per gli operatori certificati con la Carta europea del turismo sostenibile sul tratto interessato dal 5 Terre Express. Nuova segnaletica verrà posta sulla viabilità carrabile e saranno digitalizzate procedure.



