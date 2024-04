25 Aprile: vicepresidente Regione ricorda strage della Benedicta

Il vicepresidente Armando Sanna ha partecipato oggi, in rappresentanza della Regione Liguria, alla commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio della Benedicta. La cerimonia si è svolta alle Capanne di Marcarolo.

"La commemorazione di quest'anno, oltre a segnare l'ottantesimo anniversario, coincide anche con il giorno preciso della strage - ha detto Sanna a margine della cerimonia - che, ricordiamo, è stata la più grave compiuta dai nazifascisti contro partigiani combattenti. Manca poco più di un anno all'ottantesimo della Liberazione: in questo periodo saremo impegnati come e più del solito a tenere vivo il ricordo di tutto quanto è avvenuto in queste valli tra Liguria e Piemonte, che hanno passato tra il 1944 e il 1945 prove durissime. Passano i decenni - ha concluso - ma non viene meno il dovere della memoria".

La strage della Benedicta, avvenuta tra il 6 aprile e l'11 aprile 1944, fu un' esecuzione sommaria di settantacinque partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuta da militari della Guardia Nazionale Repubblicana e reparti tedeschi in località Benedicta presso Capanne di Marcarolo, nel comune di Bosio, nell'Appennino ligure. Altri settantadue partigiani erano caduti nei precedenti scontri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA