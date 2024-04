Tunnel Rapallo: Garibaldi, sindaco non ha chiesto il Pris

Il Consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi denuncia in una nota che la mancanza del "tavolo per gli indennizzi a cittadini e imprese per il Tunnel della Fontanabuona è colpa del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco". "A dirlo - spiega Garibaldi in una nota - è l'assessore Regionale alle Infrastrutture, in risposta alla mia richiesta, tramite ordine del giorno, di attivazione del Pris, lo strumento regionale per garantire gli indennizzi per le grandi opere. La questione è urgente perché da pochi giorni si sono attivate le procedure per gli espropri e sono insostenibili ulteriori ritardi. La richiesta, dice la Giunta, deve partire dai Comuni: cosa che non è mai avvenuta".

"Visto che l'assessore ha dimostrato disponibilità ad attivare il Pris, spero che la Regione vada oltre alla risposta burocratica, non giochi allo scaricabarile e convochi i sindaci interessati dal Tunnel della Fontanabuona, sollecitandoli ad aprire questa procedura, visto che paghiamo i ritardi del Sindaco di Rapallo.

Prendo atto di una cosa: Carlo Bagnasco da Sindaco di Rapallo non è riuscito in tre anni ad attivare il tavolo per gli indennizzi ai cittadini per quanto riguarda il tunnel, ma in tre giorni dalla pubblicazione del progetto, nella sua veste di presidente dell'ACI, ha fatto ricorso contro il progetto del tunnel subportuale di Genova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA